Mulher suspeita de seduzir homens para acessar aplicativos de banco é presa

Uma mulher, de 24 anos, foi presa após ser suspeita de aplicar golpes em homens para conseguir ter acesso aos aplicativos de banco nos celulares das vítimas. Após entrar no aplicativo, ela retirava todo dinheiro do banco.

A Polícia Civil informou que Raquel de Melo Pereira fez transferências bancárias da conta de um homem com quem passou a noite. Além do aplicativo do banco, a suspeita ainda usou cartões de crédito usando uma máquina de crédito que levava para os encontros.

De acordo com o G1, o delegado responsável pelas investigações, Vilson de Almeida, contou que Raquel dopava as vítimas para conseguir realizar os golpes com tranquilidade.

Ela já estava sendo investigada por práticas semelhantes e, devido à beleza, ela conseguia conquistar a confiança dos homens para acessar os recursos. Ao todo, ela já tinha 13 anotações criminais por furtos, estelionato e injúria.