Mulher tenta arrancar pênis do ex por suspeitar de abuso sexual contra o filho

Uma mulher foi presa suspeita de usar uma faca para tentar arrancar o pênis do ex-marido em Crucilândia, Minas Gerais.

Depois do fato, ela levou a faca até uma companhia da Polícia Militar e contou o que tinha acontecendo. Ela foi presa na quarta-feira (16).

Conversando com os PMs, ela afirmou que cometeu o crime porque descobriu que o ex estava abusando sexualmente do filho dos dois, de 4 anos. A própria criança revelou os abusos, segundo a mãe, que então planejou o ataque.

No plano, a mulher foi até a casa do ex e fez sexo oral nele. Durante o ato, mordeu o órgão sexual tentando arrancá-lo. Em seguida pegou uma faca para atacar o homem.

Segundo o G1MG, a mulher já tinha um mandado de prisão em aberto por um crime não informado, na cidade de Itaúna.

Hospitalizado

Com um corte profundo, o homem foi levado para o hospital da cidade e de lá transferido para o Hospital Regional de Betim.

A prefeitura de Betim diz que o paciente passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável.

O filho dos dois está de maneira provisória com uma tia. O Conselho Tutelar foi acionado.

Investigação

O celular da vítima foi recolhido para perícia, depois que a suspeita afirmou que o aparelho tem vídeos pornográficos infantis.

A Polícia Civil informou que um inquérito na delegacia de Bonfim vai apurar as denúncias.

Em relação à agressão, a mulher vai responder por lesão corporal grave.