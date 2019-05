Mulher volta atrás e nega doação de R$ 30 mil a criança com câncer: 'É filha de lésbicas'

Diagnosticada com câncer há cinco meses, uma menina de quase 2 anos teve uma ajuda negada por ser filha de mães lésbicas. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos.

As mães da criança, Tiffany e Albree Shaffer, abriram uma vaquinha online e encontraram uma mulher identificada como Bren Marie que estava disposta a doar cerca de R$ 30 mil para o tratamento da garota, que se chama Callie. Porém, ao descobrir que a criança era filha de um casal gay, desistiu.

"Minhas orações estão com a Callie. Eu ia doar US$ 7,6 mil (cerca de R$ 30 mil) para ela, mas descobri que ela é filha de lésbicas. Eu escolhi fazer uma doação para St. Jude (hospital infantil) devido a esse fato. Desculpe, ainda vou rezar por ela, mas talvez seja a maneira de Deus de chamar sua atenção que ela precisa de uma mamãe e um papai, não duas mamães", escreveu Bren Marie para as mães da criança em uma rede social.

Callie precisa de 18 meses de quimioterapia e radioterapia

(Foto: Facebook/Reprodução)

Tiffany e Albree relataram ter ficado "chocadas e enojadas" com a situação. "Tentamos não ficar chateadas, mas foi difícil. Eu não podia acreditar que ela nos procurou para nos dizer isso diretamente. Ela poderia simplesmente não ter doado e ignorado a página",disse Albree, que largou seus três empregos para se dedicar à filha. A outra mãe, Tiffany, trabalha para sustentar a casa e cuida de seu outro filho, Tyler, de 7 anos, que tem transtorno do espectro autista.

Callie foi diagnosticada com câncer em dezembro de 2018. Ela tem um quadro de neuroblastoma avançado, um tipo de câncer que ataca glândulas acima dos rins. A doença está no estágio quatro e a paciente precisa de pelo menos 18 meses de quimioterapia e radiação.

Menina foi diagnosticada com câncer no ano passado e perdeu quase todo o cabelo

(Foto: Facebook/Reprodução)

Após ser vítima de lesbofobia, a família teve um aumento no número de doações. Indignados com o comportamento da mulher que pretendia fazer a doação, internautas contribuíram com a vaquinha, que já arrecadou cerca de US $ 86 mil (aproximadamente R$ 338 mil). A meta é chegar em $100.000 (R$ 393 mil).

De acordo com a família de Callie, após passar pelo processo de quimioterapia e radioterapia, a menina ainda precisará de um transplante de medula óssea e de uma cirurgia para remover o tumor assim que ele encolher.

Segundo a emissora americana "NBC News", o perfil de Bren Marie foi excluído ou teve seu nome alterado após o caso repercutir negativamente nas redes sociais.

Veja a postagem: