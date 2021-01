Mulheres lideram índice de vacinados contra a covid-19 em Salvador

Dados do Vacinômetro, ferramenta on-line desenvolvida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com atualização em tempo real da estratégia de vacinação, indicam que as mulheres ocupam o primeiro lugar do público alvo vacinado em Salvador contra o coronavírus.

O índice feminino alcança a marca de 67%, contra os 33% do sexo masculino. No quesito raça/cor, os indicadores apontam que, em três dias de estratégia, pretos e pardos lideram com 53% a marca de imunização.

“Além de dar transparência aos dados sobre o novo coronavírus na cidade, a plataforma dá condições para que as entidades do poder público de todas as esferas possam implementar respostas rápidas, de ordem técnica e síncrona com a ocorrência do dado, a partir do monitoramento digital da cidade”, afirma Léo Prates, titular da SMS.

Balanço

Até agora, as equipes da SMS imunizaram mais de 9,3 mil indivíduos. O quarto dia de imunização, nesta sexta (22), é voltado parte para abrigos de idosos e pessoas com deficiência severa. A SMS estima realizar as ações em 83 instituições desse tipo espalhadas pela cidade.