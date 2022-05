Mulheres morrem em acidente de moto após assalto em Feira de Santana

Duas mulheres morreram em um acidente de moto na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Baraúnas, em Feira de Santana. As vítimas bateram em um poste de iluminação pública, na Rua José Tavares Carneiro, por volta das 9h. Segundo a Polícia Civil, antes do acidente elas foram assaltadas.

Uma equipe da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) foi acionada logo depois de receber informações de um acidente de trânsito, mas ao chegar no local as vítimas já estavam mortas.

Testemunhas contaram ao Acorda Cidade que após o roubo, a mulher que estava na direção perdeu o controle e bateu no poste. Ainda de acordo com o portal, uma das vítimas estava grávida.

A área foi isolada e o DPT acionado para perícia e remoção dos corpos. A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana solicitou imagens de câmeras de monitoramento na região, para ajudar na identificação dos autores do assalto. Laudos periciais vão auxiliar nas investigações.