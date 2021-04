Mulheres são presas após posarem nuas em varanda de Dubai; veja vídeo

Um grupo de mulheres foi preso pela polícia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após terem sido filmadas posando nuas na varanda de um prédio. O fotógrafo que acompanhava as garotas também foi levado.

Vizinhos do prédio onde o ensaio ocorria filmaram o grupo. Nas imagens, que viralizaram, mais de uma dúzia de mulheres apareciam completamente peladas.

Em comunicado, polícia disse ter prendido "um grupo de pessoas que apareceu em um vídeo indecente" sob a acusação de libertinagem pública. "Esses comportamentos inaceitáveis ​​não refletem os valores e a ética da sociedade dos Emirados", completou órgão oficial.

Os vídeos e fotos, registrados no bairro nobre de Marina, ganharam as redes sociais na noite de sábado (3). O jornal estatal "The National" relatou que o episódio parecia ser um golpe publicitário, sem entrar em detalhes.

A direção da polícia de Dubai disse que o grupo detido que aparece no "vídeo indecente" foi encaminhado ao Ministério Público. Não há informação sobre as nacionalidades dos envolvidos.