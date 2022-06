Multa para Luva de Pedreiro rescindir com empresário é de R$ 5,2 milhões

O influenciador baiano Iran Alves, o Luva de Pedreiro, tem que pagar um valor milionário de multa se quiser rescindir o contrato de agenciamento de carreira com a AJS Consultoria, do empresário Allan Jesus. O influencer buscou novos administradores para a carreira após questionamentos sobre o repasse do dinheiro faturado.

Segundo a coluna de Leo Dias, no Metrópoles, Iran teria que pagar R$ 5,2 milhões à empresa para romper o contrato. Apesar do sucesso e dos números imensos nas redes sociais, o jovem não tem acesso ao valor obtido em campanhas publicitárias. Em duas contas bancárias, ele tem só R$ 7,5 mil.

Apesar dos contratos com valores que chegam ao valor estimado de R$ 1,3 milhão, Luva de Pedreiro também continua morando na mesma casa, em Quijinque, no interior baiano, sem nenhuma reforma no local. A coluna publicou um vídeo mostrando a situação atual do imóvel simples, sem pintura e até sem porta entre alguns cômodos.

Leia mais: Contas do Luva de Pedreiro estão quase zeradas mesmo após contrato milionário, diz site

O empresário se manifestou ontem afirmando que tem contrato com Luva de Pedreiro até 2026 e negando irregularidades. "É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa - que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos", disse em comunicado.

"Se algumas das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão", acrescentou.