Multicampeão de vôlei, Bernardinho fará palestra em Salvador

O ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, fará palestra no Centro Universitário Estácio da Bahia na quarta-feira (5), às 11h30, no bairro do Stiep. O tema é “Formando Vencedores”.

Bernardinho falará sobre metas, objetivos e como alcançá-los. Sua carreira é o maior respaldo: ele é o maior medalhista olímpico brasileiro, com sete, sendo uma de prata como jogador (1984) e seis consecutivas como treinador: dois bronzes com a seleção feminina (1996 e 2000), duas pratas (2008 e 2012) e dois ouros (2004 e 2016) com a masculina. Venceu oito vezes a Liga Mundial, três vezes o Grand Prix e três vezes o Campeonato Mundial, entre outros títulos.

Aos 59 anos, Bernardinho é técnico do Sesc RJ, maior vencedor e atual vice-campeão da Superliga feminina, além de empresário. No início do ano, ele cogitou ser candidado ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, o que não se concretizou. As vagas para a palestra já estão preenchidas.