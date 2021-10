Mundial de Ginástica vai começar: programação e onde assistir

O Brasil vai começar sua caminhada no Mundial de Ginástica Artística de Kitakyushu, no Japão. A partir desta segunda-feira (18), Rebeca Andrade, Arthur Nory e Caio Souza irão competir em busca de medalhas. Até aqui, o país já alcançou 14 pódios em participações no torneio, desde 2001.

Rebeca Andrade será a primeira a entrar em cena, a partir das 23h15 desta segunda. A ginasta disputará no salto, prova em que foi campeã nos Jogos de Tóquio, e também nas barras assimétricas e trave. Por decisão médica, porém, ela ficará fora da disputa do solo, e consequentemente do individual geral, modalidade em que levou a prata olímpica.

No masculino, Caio Souza estará na competição no individual geral, enquanto Arthur Nory tentará uma medalha na barra fixa, aparelho no qual é campeão mundial.

As finais serão transmitidas pelo SporTV 2, na TV fechada. Confira os dias e horários das apresentações dos brasileiros:

De segunda (18) para terça-feira (19)

23h15 – subdivisão 9 – Rebeca Andrade (BRA)

De terça (19) para quarta-feira (20)

21h20 – subdivisão 3 – Arthur Nory (BRA) e Caio Souza (BRA)

Quinta-feira (21)

6h - final individual geral feminina

Sexta-feira (22)

6h - final individual geral masculina

Sábado (23)

Finais por aparelhos

4h10 - solo masculino

4h45 - salto feminino

5h50 - cavalo com alças

6h25 - barras assimétricas

7h - argolas

Domingo (24)

Finais por aparelhos

4h25 - salto masculino

5h - trave

6h - barras paralelas

6h35 - solo feminino

7h10 - barra fixa