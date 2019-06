Municípios da Costa do Sul vão receber recursos do Ministério do Turismo

A Costa do Sul do Rio de Janeiro foi incluída em 30 rotas turísticas prioritárias do programa Investe Turismo. Serão investidos em 158 cidades brasileiras pelo Ministério do Turismo cerca de R$ 200 milhões. A iniciativa do Ministério do Turismo, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Embratur

A Costa do Sul inclui Cabo Frio e as cidades de Búzios, Arraial do Cabo Rio das Ostras, Saquarema, Angra dos Reis (Ilha Grande) e Paraty. O programa prevê um pacote de ações de investimentos, incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, marketing, inovação e melhoria de serviços voltados para o setor de turismo.

O único aeroporto que recebe voos comerciais na Costa do Sul fica em Cabo Frio. Atualmente apenas a companhia Azul oferece passagens aéreas para Cabo Frio, mas a intenção das cidades que fazem parte deste roteiro turístico é atrair mais companhias para a região.

Segundo o Ministério do Turismo, o programa vai desenvolver o fortalecimento da governança, por meio de uma agenda estratégica entre setor público e privado; a melhoria dos aeroportos e atrativos turísticos, com foco especial nas micro e pequenas empresas.