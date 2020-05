Muro de casa cai na Lapinha e atinge dois carros que estavam estacionados na rua

A Defesa Civil de Salvador já registrou 44 ocorrências relacionadas à chuva até às 9h desta segunda-feira (11). As prefeituras bairros que contabilizam os maiores número de ocorrências são Subúrbio/Ilhas (10), Cabula/Tancredo Neves (9) e Cajazeiras (7). O maior número de ocorrência foi de deslizamento de terra, que contabiliza 14 notificações na Defesa Civil. Há ainda outras seis ameaças de delizamento.

Entre as ocorrências estão também cinco desabamentos parciais e um desabamento de muro. Trata-se de parte do muro de uma casarão de dois pavimentos, na Rua Direto da Lapinha, que desabou por volta das 7h dessa segunda-feira (11). A frente do imóvel permanece aparentemente intacta, mas um pedaço do muro lateral cedeu completamente, atingindo um veículo modelo uno e um corsa sedan que estava estacionados na rua.

O barulho do muro tombando foi tão forte que assustou a vizinhança. Ninguém ficou ferido gravemente. Segundo vizinhos, uma pessoa, que não foi identificada, teve pequenos arranhões no braço após se bater num muro enquanto corria diante do susto do desabamento. Segundo informações de vizinhos, a Defesa Civil chegou ao local do desabamento por volta das 9h50.