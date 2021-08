Muro de colégio é atingido por motorista fora de controle na Pituba

O condutor de uma caminhonete perdeu o controle do veículo e atingiu o muro do Colégio Estadual Raphael Serravalle, na manhã desta quinta-feira (5), em Salvador. A unidade fica na Rua Guillard Muniz, no bairro da Pituba. Ninguém ficou ferido.

O carro foi guinchado até o pátio da Transalvador. De acordo com o órgão, o impacto da batida fez os escombros do muro invadirem a escola e atingirem uma pia. Por isso, um cano de água estourou.

A Secretaria da Educação do Estado informou que um técnico da SEC esteve na escola e vistoriou o local hoje pela manhã. A empresa do contrato de manutenção já foi acionada para iniciar os reparos necessários, já nesta sexta-feira (6).



Através de nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia ressaltou que adotará as medidas cabíveis para que o condutor do veículo arque com as despesas decorrentes da obra do muro, que não afetará o funcionamento da unidade escolar e nem a realização das atividades pedagógicas.