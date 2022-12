Musa da Croácia é criticada após debochar de derrota brasileira com 'dança do pombo'

A modelo croata Ivana Knoll, que tem atraído atenção nas redes sociais durante a Copa do Mundo do Catar, debochou da derrota brasileira ao comemorar a classificação da seleção da Croácia, nos pênaltis, nas quartas-de-final.

Logo após a partida, a modelo publicou um vídeo no Instagram fazendo uma versão da comemoração do atacante Richarlisson, em que dizia na legenda que os brasileiros deveriam fazer a "dança do pombo" na volta para casa.

Os torcedores brasileiros não gostaram da provocação e criticaram a modelo nos comentários da publicação. "Sua seleção já ganhou alguma vez?", questionou uma seguidora brasileira. "Respeite o Brasil. Nós temos cinco títulos. E vocês?", disse outro seguidor, irritado.

Outro seguidor rebateu com um longo texto. "O time dela não fez nada na Copa, joga na retranca, medroso, erra, bate muito, tem campanha ruim. Nunca terão uma estrela, com essa atitude nunca serão campeões. Somos 5 vezes e você nenhuma, respeite mais que terá algo a aprender. Em breve seu time vai arrumar suas malas e te levar junto musa da copa. Venha ao Brasil ver o que é uma mulher bonita, você sumiu hoje do lado da Alessandra [Ambrósio]. Musa tem que ter empatia, você nunca vai ser musa."

Ivana também já havia feito piada com a vitória da Croácia sobre o Japão, na fase anterior do Mundial do Catar, ao aparecer em um vídeo comendo sushi.