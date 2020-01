Musa fitness, ex-coelhinha e comprometida: conheça a 'Emília' que Neymar está de olho

Ao que tudo indica, Neymar já está mirando um novo 'fake' para ser a razão de sua libido. Mostrando ligeira desenvoltura no inglês, o craque da Seleção e do PSG partiu pra cima da modelo americana Amanda Cerny num comentário comparando-a à personagem Emília, do Sítio do Pica Pau Amarelo.

"Parece com a Emília", langou o Menino Ney numa foto que a americana usava uma peruca igual à da Rainha de Copas, do filme Alice no País das Maravilhas. A modelo levou na esportiva a "investida" do craque, e pareceu concordar com a comparação feita por ele.

"Tive que procurar no Google para saber quem era, mas sim, parece", retrucou, aos risos, a musa fitness em seu Instagram.

Contudo, no cerne da discussão, muitos se questionaram quem era essa Cerny que atraiu o olhar do craque. Acontece que, apesar de desconhecida em solo tupiniquim, a modelo é muito famosa na gringa.

Com 26,3 milhões de seguidores no Insta, ela começou a mostrar sua beleza ao mundo lá nos idos de 2011, quando tornou-se a coelhinha da Playboy na edição americana da revista publicada em outubro daquele ano.

Após isso, a jovem passou a fazer sucesso no aplicativo de vídeos Vine, onde angariou mais de 2 milhões de fãs. Além disso, a musa possui um canal no YouTube, com 2,8 milhões de inscritos, no qual mostra sua rotina e dá dicas de saúde e bem estar.

Todos esses números transformam a americana na segunda pessoa mais popular nascida no dia 26 de junho. A canceriana perde apenas para uma jovem que ostenta o nome de outro signo: Ariana Grande.

Além de tudo isso, a jovem já fez um bico de atriz no clipe "I Like It", de Cardi B. Com participações em séres da TV americana como "The Deleted", "Dead House" e "Shane Friends", a modelo já acumulou uma pequena fortuna de US$ 500 mil.

Mas, para a tristeza de Neymar e de qualquer outro(a) possível pretendente, a moça namora desde 2018 o também influencer Johannes Bartl.

