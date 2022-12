Museu da Energia é reinaugurado no Centro Histórico

O Museu da Energia foi reinaugurado na manhã desta terça-feira (6), no Centro Histórico de Salvador. O espaço, que pertence à Coelba e fica localizado no primeiro andar do histórico prédio da distribuidora, na Praça da Sé, foi totalmente reformulado e conta agora com novas tecnologias e experiências de imersão para que baianos e turistas conheçam a história da eletricidade e os conceitos da energia elétrica.

Nos ambientes com projeção mapeada e tecnologia 'All in touch', o público tem contato com princípios da energia elétrica dentro do museu, mas é no espaço Maker, focado na aprendizagem de alunos, que o conhecimento é obtido na prática. O museu conta ainda com o projeto Aulas de Energia, criado com o intuito de sensibilizar estudantes e professores para a importância da economia de energia, através do conhecimento sobre a história da eletricidade, ótica e magnetismo.

De acordo com Ana Christina Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, a capacidade educativa é o que torna o museu tão importante. “A importância dele é de poder ensinar às crianças a economizar energia e a usá-la com segurança. É uma maneira lúdica de aprender”, afirma.

Ainda que haja incentivo para que todos possam frequentar o museu, alunos, sobretudo de redes públicas de ensino, são o principal público-alvo. Para que escolas possam visitar o espaço, é necessário agendamento prévio.

No tour em conjunto, a primeira parada é de frente para uma tela que exibe um vídeo sobre a importância do meio ambiente, da reutilização da energia e da reciclagem. Para Mascarenhas, essa é uma forma de sensibilizar os alunos, de modo a fazê-los entender que o desperdício de energia tem impacto no meio ambiente.

Espaço Maker é reservado para experimentações com energia (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Já no laboratório de robótica, localizado no espaço Maker, o público recebe problemas para solucionar fazendo uso do Arduino, sendo estimulado a imaginar novas alternativas tecnológicas. Nos painéis interativos, é possível conhecer o caminho que a eletricidade faz e a história da energia no mundo e na Bahia. As mostras do espaço exibem experimentos com energia. Para a visita, com a inclusão da participação do espaço Maker, o tour leva cerca de uma hora e meia.

Presente na reinauguração, o prefeito Bruno Reis valorizou a iniciativa. “A implantação deste museu e a consequente restauração do casarão que o comporta vêm para somar com uma série de intervenções que a Prefeitura vem implantando nesta região da cidade, que tem um dos centros históricos mais bonitos do mundo", destacou.

Autoridades marcam presença na reinauguração do museu (Foto: Divulgação Secom PMS)

Segundo Luiz Antonio Ciarlini, diretor presidente da Neoenergia Coelba, o novo museu reforça o compromisso da distribuidora com os baianos ao contribuir para o desenvolvimento do estado também através da educação e cultura.

“Além de uma estrutura moderna e mais tecnológica, garantimos que aqui tenham espaços voltados à promoção da educação entre crianças e jovens que terão, agora, mais um ambiente para desenvolver atividades e expandir seus conhecimentos”, frisa o presidente.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo