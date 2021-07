Museu da Misericórdia entra em reforma; obra custará R$7,2 milhões

O Museu da Misericórdia, um dos mais visitados da Bahia, situado no Centro Histórico de Salvador, entrará em reforma a partir do mês que vem. A parte que mais precisa de restauro é o teto da Igreja da Misericórdia, além do mobiliário e dos 45 painés de cerâmica e forro que a envolvem.

As obras ainda vão ampliar o Museu, que terá novos espaços para exposições, auditório para 100 pessoas e um laboratório de conservação e restauro. Quando reaberto, ele também ofecerá novas tecnologias para visitantes.

Segundo a prefeitura de Salvador, que autorizou o início da reforma, a previsão para reabertura é em dezembro de 2022. Até lá, ele estará fechado para visitação do público. A assinatura da ordem de serviço para o início das obras foi realizada nesta sexta-feira (30), pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis.

O espaço Museu da Misericórdia, datado do século XVII, tem quase a mesma idade que Salvador, pois foi ali que Tomé de Souza, fundador da cidade, construiu a primeira fortaleza. Atualmente, ele pertence à Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA), uma entidade filantrópica. Ao longo dos mais de 500 anos de existência, a estrutura já foi um hospital, creche, centro administrativo, e, em 2006, se tornou um espaço cultural.

A reforma será coordenada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop). O financiamento foi feito com recursos do Ministério da Justiça, através da Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD). O edital para licitação da obra foi lançado pela prefeitura em maio desse ano e a empresa vencedora da licitação, no valor de R$ 7,2 milhões, foi a construtora Pentágono. O projeto da obra precisou ser aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), pois o equipamento foi tombado pelo Instituto em 1938.

“Já tivemos uma reforma no museu, entre os anos de 2004 e 2006, que recuperou parte dele. Desta vez, teremos uma reforma completa, inserindo novos espaços mais adequados e com climatização. Esse investimento veio em um momento importante para que possamos reabrir”, pontuou o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves.

Segundo a museóloga do Museu da Misericórdia, Osvaldina Cezar, a reforma possibilitará a apresentação de peças da coleção do museu que ainda não foram expostas, além da capacidade para receber exposições de outros parceiros e instituições que contribuem para a dinamização do espaço.

“Com a criação dos espaços de reserva técnica e laboratório de restauração, poderemos ampliar nossa ação técnica e educativa junto a escolas de formação de mão de obra especializada, além de faculdades e universidades, atendendo aos estudantes dos cursos de Museologia, Restauro e Arquitetura, como também estudantes de cursos técnicos de conservação e restauro, por meio das aulas temáticas, visitas agendadas e promoção de cursos”, observou.

“A reforma também contemplará a instalação de um elevador que possibilitará maior deslocamento e ligação entre os pavimentos do museu, o que significa a ampliação da acessibilidade física para pessoas com dificuldade de locomoção e portadoras de deficiência”, ressaltou a museóloga.

Sobre o Museu

Inaugurado em 2006, o Museu da Misericórdia está instalado em um palacete do século XVII, onde funcionou o primeiro hospital da Bahia. Tombado pelo IPHAN, o prédio abriga peças relacionadas a personalidades, como a cadeira que foi utilizada por D. Pedro II durante visita à Bahia, em 1859, e a escrivaninha de Ruy Barbosa, que foi funcionário da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCBA) em 1876, no cargo de inspetor da repartição central.

Certificado pelo Sistema Brasileiro de Museus/MINC, o Museu da Misericórdia também mantém a exposição fixa das 14 peças que representam as Obras de Misericórdia da Santa Casa, feitas sob encomenda por artistas como Bel Borba, Christian Cravo, Calasans Neto, Mário Cravo Júnior, Eliana Kertész e Tatti Moreno.

