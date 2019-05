Música para homenagear as mães soteropolitanas

As mães soteropolitanas tiveram um domingo musical para comemorar o dia dedicado a elas. Das apresentações gratuitas até o show do Padre Fábio de Melo, na Arena Fonte Nova, teve estilos para os mais diversos gostos. Em comum, as homenagens a elas, que representam o amor em sua forma mais plena.

Na Arena Fonte Nova, o padre Fábio de Melo fez questão de ressaltar que se alguém queria entender a proporção do amor de Deus deveria olhar para as mães. “Essa talvez seja a forma de amor que mais se aproxima do sentimento divino”, disse o religioso, que levou uma multidão à asa Sul do estádio. No show, as canções do no álbum O Amor me Elegeu, que aborda justamente a capacidade regeneradora do amor do Criador.

Na plateia, Adelina e a filha Adiléia Mendes, 44, eram uma representação das palavras do padre. “Sou de Irecê e aproveitei a data para visitar minha filha. Ganhei de presente o show e a presença dela”, comentou animada.

Fã confessa das palavras do padre mineiro, Adelina diz que o maior mérito de Fábio de Melo está na sabedoria e no conforto que ele oferece às pessoas que o acompanham no programa Direção Espiritual, na TV Canção Nova ou pelas redes sociais.

“Tudo nele é bom, mas os ensinamentos confortam e nos mostra o caminho para melhorarmos como seres humanos e cristãos”, completou.

Tânia Bandeira, 56, e a filha caçula Rafaela, 24, também se presentearam com o show do padre. "Ele possui o dom da palavra e ela nos renova, nos une e incentiva”, disse Tânia, com a concordância da filha.

O padre Fábio de Melo ressaltou, durante sua apresentação, que amor das mães é o que mais se aproxima do amor divino (foto: Arisson Marinho)



O show contou com a presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida, representando as mães e com caravanas de cidades baianas, como Feira de Santana e Vitória da Conquista, além de grupos vindos de outros estados brasileiros. Vale salientar que a última vez que o padre Fábio de Melo esteve em Salvador em show foi em 2016, durante o Celebra Salvador.

Tarde de domingo

A programação em homenagem ao dia das mães teve início no Salvador Norte Shopping, com o ator e cantor Daniel Boaventura, que celebrou 10 anos de lançamento como cantor, ao gravar o seu primeiro álbum de estúdio Songs 4U. Acompanhado de três músicos, Boaventura apresentou – na praça de alimentação - o repertório do novo show com canções como ‘Garota de Ipanema’, ‘Como é grande o meu amor por você’ e ‘Meu Sangue Ferve’. As novidades foram acompanhadas de clássicos : ‘New York, New York’, ‘Loves In The Air’, ‘I Will Survive’ e ‘My Way’.

“É um prazer voltar pra Salvador, minha terra natal. Foi maravilhosa essa sensação de estar em casa, com certeza uma grande honra. Uma energia muito boa e especial do público, principalmente por celebrar o Dia das Mães e abrir a temporada de shows depois da gravação do meu DVD na Rússia, que vai ser lançado em junho”, disse o artista.

Sentada na primeira fila, Socelie Pires da Silva amou a oportunidade de ver o show gratuito. “Agora, estou vivendo mais um momento especial ao lado de minhas amigas, já que minha filha mais velha, Tainara, teve que fazer companhia a minha mãe, que está gripada. Já Taís, a mais nova, está de plantão no trabalho”, acrescentou a fã de 55 anos, que trabalha na área comercial de uma empresa.

O cantor e ator Daniel Boaventura celebrou os dez anos de lançamento do seu primeiro álbum (foto: Robreto Abreu/Divulgação)



Quem também aproveitou a companhia da irmã, uma vez que os filhos moram fora, foi a aposentada Valdete Queiroz, 73. Ela foi a praça central do Salvador Shopping para acompanhar a apresentação do cantor Toquinho, que encerrou a programação do centro comercial em homenagem às mães. “Essa é a primeira vez que tenho a oportunidade de assistir um show dele e estou contente com isso, mesmo sem a presença dos meus filhos, pois sei que eles estão bem, cuidando das suas vidas e dos seus trabalhos”, pontuou.

O cantor e compositor Toquinho desfilou seus clássicos no Salvador Shopping (foto: Arisson Marinho)



O parceiro de Vinicius de Moraes começou a apresentação um pouquinho depois das 18 horas, com uma das canções ícones da parceria: Tarde em Itapuã. Toquinho ressaltou o prazer de estar de volta a Salvador, cidade onde ele já morou. A apresentação trouxe clássicos do cantor e compositor e contou com a participação especial da cantora goiana Camila Faustino, que está lançando o álbum Bossa Sempre Bossa.