Músico de 24 anos morre ao receber descarga elétrica de guitarra no RS

O músico Luyan Lopes de Aguiar, 24 anos, morreu depois de receber uma descarga elétrica durante uma passagem de som na noite deste sábado (12) em São Borja, no Rio Grande do Sul.

O vocalista do Grupo Pankda da Vaneira chegou ao local do show para ensaiar por volta das 19h, segundo o grupo RBS. Ele recebeu a descarga elétrica ao tocar nas cordas da guitarra.

Luyan chegou a tocar o instrumento por duas vezes antes de ser eletrocutado. Assustado, um dos membros da banda tentou arrancar a guitarra da mão do Luyan, mas acabou levando um choque. A rede elétrica foi, então, desligada.

Companheiros de banda tentaram reanimá-lo enquanto os bombeiros e a equipe do Samu não chegavam. Luyan não resistiu e morreu no local, mesmo após tentativas de reanimação da equipe médica.

"Luyan era uma pessoa que encantava todo mundo, humilde, respeitador, com sonhos. Deixa muita saudade. Quem conheceu ele, não existe uma pessoa que não goste do Luyan, disse o colega de banda, cantor Marcelo Gomes de Gomes Júnior ao G1 Rio Grande do Sul.

Membro da banda há três anos, Luyan preparava-se para novos lançamento do Pankda da Vaneira. Além disso, recém havia sido aprovado no concurso da Brigada Militar.

O local onde Luyan morreu será vistoriado e periciado. O enterro do músico será durante a tarde.