Músico de 34 anos morre após ser espancado em praça de Camaçari

Um músico morreu depois de ser espancado na Praça da Simpatia, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ciro Henrique Sousa de Oliveira, 34 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na noite do domingo, perto de um quiosque onde, segundo informações, o músico tinha tocado pouco antes. Depois da apresentação, O saxofonista foi agredido por dois homens ainda não identificados. Também não se sabe o que motivou o ataque.

Uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi até o local depois de receber informação de que um homem estava caído no chão depois de uma "confusão generalizada" na praça. Ao chegar lá, encontraram Ciro ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros.

A PM diz que fez buscas no local, mas não encontrou nenhum suspeito. A área foi isolada para realização da perícia.

Segundo a Polícia Civil, Ciro foi socorrido ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde morreu. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH).