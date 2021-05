Mutirão ajuda surdos em cadastro para tomar vacina contra a covid-19

Salvador realiza a partir desta quarta-feira (26) um mutirão para auxiliar pessoas com deficiência auditiva permanente, de 18 anos ou mais, a se cadastrarem, para que possam ter acesso à vacina contra a covid-19.

A ação é, realizada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), prossegue até esta quinta-feira (27), das 8h às 16h, na Unidade Básica de Saúde Ramiro de Azevedo, no Campo da Pólvora.

Para realizar o cadastro, basta comparecer ao local com documento de identificação com foto e exames e/ou relatórios médicos que comprovem a condição auditiva.

No local, haverá auxílio de intérpretes da Central de Libras Salvador, setor vinculado à Unidade de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (UPCD) da Sempre. A ação tem ainda o apoio de técnicos do Centro de Surdos da Bahia (Cesba) e Associação Educacional Sons no Silêncio (Aesos).





A coordenadora de Gestão de Projetos da UPCD, Luana Rodrigues, ressaltou a importância do auxílio a esse público e fala sobre a prioridade dos surdos na campanha.

“Eles são prioridade não só pela deficiência, mas principalmente porque a comunicação principal dos surdos é com as mãos, que é também um importante vetor de contaminação da Covid. Por esse motivo eles precisam tanto da vacina para a proteção de suas vidas”, pontuou.

Só no período da manhã, mais de 50 pessoas compareceram para realizar o cadastro. Um deles era Alan Ferreira. “Eu tive o coronavírus e foi um momento muito difícil. Tenho muito medo, por ver as pessoas aglomerando e se contaminando nas ruas. Tenho três filhos e preciso cuidar deles. Quero me vacinar, para poder voltar a trabalhar e cuidar da minha família”, relatou.