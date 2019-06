Mutirão de glaucoma e catarata terá 200 atendimentos gratuitos em Piatã

Acontecerá neste domingo (16) a 14ª edição do Mutirão de Glaucoma e Catarata no bairro de Piatã em Salvador. O mutirão vai atender 200 pessoas, gratuitamente, no Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo, na sede da Fundação Lar Harmonia, em Piatã.

A distribuição de senhas acontece a partir das 6h e o atendimento será das 7h às 14h. Homens e mulheres acima de 40 anos ou pessoas a partir de 20 anos, com casos das doenças na família, serão atendidas.

Os interessados devem levar originais e cópias do Cartão do SUS de Salvador e do comprovante de residência. Os pacientes diagnosticados com catarata e glaucoma serão encaminhados para cirurgia e tratamento. A ação é uma realização da Fundação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Clínica Clivan (Garibaldi).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 285 milhões de pessoas no mundo vivem com baixa visão ou cegueira. No Brasil, o número de cegos chega a 1,2 milhões, dos quais cerca de 60% a 80% são casos evitáveis ou tratáveis. Cerca de 2% da população mundial é afetada pelo glaucoma, podendo chegar a 7% em pessoas com mais de 70 anos, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).