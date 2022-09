Mutirão para beneficiários do Auxílio Brasil acontece neste sábado (24)

Será realizado neste sábado (24) um mutirão para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) em Salvador. O objetivo da ação é realizar o acompanhamento exigido pelo Governo Federal.

O mutirão será realizado das 8h às 16h, em 59 postos de saúde. Na capital baiana, mais de 281 mil beneficiários estão aptos a realizar o acompanhamento. Até o momento, apenas 11% desse total compareceu aos postos para realizar o procedimento obrigatório.

De acordo com o coordenador da Atenção Primária da SMS, Abdon Brito, a estratégia visa verificar se as famílias assistidas pelo programa estão acessando os serviços de saúde, conforme prevê o Governo Federal. Quem não atender a essa exigência do Auxílio Brasil poderá ter o benefício bloqueado em 2023.

“Para a manutenção do benefício é necessária a avaliação do estado nutricional das mulheres e crianças, que as crianças estejam vacinadas e que as mulheres grávidas estejam fazendo o acompanhamento pré-natal. Desde do início deste ano, todos os postos da rede básica da cidade estão realizando o acompanhamento de saúde. O mutirão desse sábado é mais uma oportunidade para ter acesso ao serviço e evitar possíveis transtornos por deixar para última hora”, afirmou Brito.

Devem comparecer aos postos crianças menores de sete anos, mulheres em idade fértil (14 a 44 anos) e gestantes de qualquer idade. Não é necessário agendar o serviço, e o prazo final para realizar o acompanhamento é o dia 31 de dezembro.

Para o atendimento, os beneficiários devem levar o cartão do Bolsa Família onde consta o Número de Identificação Social (NIS), a caderneta de vacinação das crianças e a caderneta do pré-natal das gestantes.

Outros mutirões devem ser realizados aos sábados, até o mês de dezembro. O acompanhamento é serviço de rotina oferecido em todos os postos de saúde da capital baiana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

Confira os postos deste sábado (24):

Distrito Sanitário Centro Histórico – USF Gamboa e UBS Pelourinho.

Distrito Sanitário Itapagipe – UBS Ministro Alkimin e USF Joanes Leste.

Distrito Sanitário São Caetano/Valéria – UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamim (Valéria), USF Alto do Cabrito, USF Capelinha de São Caetano, UBS Dr. Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Pirajá, USF Antonio Lazzarotto (Plataforma), USF Boa Vista de São Caetano e USF Boa Vista do Lobato.

Distrito Sanitário Liberdade – USF San Martin III e Multicentro de Saúde Liberdade Professor Bezerra Lopes.

Distrito Sanitário Brotas – UBS Mário Andréa e UBS Manoel Vitorino.

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho – USF Garcia e USF Menino Joel

(Nordeste de Amaralina).

Distrito Sanitário Boca do Rio – USF Curralinho e USF Imbuí.

Distrito Sanitário Itapuã – USF Km 17, USF Coração de Maria, USF Alto do Coqueirinho, USF Vila Verde e UBS São Cristóvão.

Distrito Sanitário Cabula/Beiru – UBS Mata Escura, UBS Rodrigo Argolo (Tancredo Neves), USF Arraial do Retiro, UBS Arenoso, UBS Barreiras, UBS Calabetão, USF Saramandaia, USF Pernambuezinho, USF Raimundo Agripino (Sussuarana).

Distrito Sanitário Pau da Lima – UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), UBS Dra. Cecy de Andrade (Castelo Branco), UBS Canabrava, UBS Castelo Branco, USF Nova Brasília e USF São Marcos.

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário – UBS Periperi, UBS Sérgio Arouca (Paripe), USF Alto de Coutos II, USF Alto do Cruzeiro, USF Beira Mangue, USF Colinas de Periperi, USF Ilha Amarela, USF Itacaranha, USF Plataforma, USF São Tomé de Paripe, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria).

Distrito Sanitário Cajazeiras – UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III e USF Yolanda Pires.