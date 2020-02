N Black abre espaços para costumização de abadás

Festeira de carteirinha, Najara Black está sem tempo para curtir o Carnaval e o motivo é dos bons. A designer de moda mais uma vez está no comando da equipe da N Black Customiza, atendendo em três pontos diferentes da cidade. Um time de especialistas em customização tem como missão dar uma cara fashion aos abadás de quem vai curtir a folia na Loja Chosen da Naty, na Paralela.

Outro ponto está montado no hotel Mercury Pituba, onde seu time oferece atendimento personalizado, ajustes até satisfação total do cliente, ambiente climatizado e confortável, além da venda de acessórios de marcas parceiras e looks N Black.

E tem mais: neste sábado (22) e segunda-feira (24), Najara e equipe assumem a customização dos abadás do Carnavalito, festa que acontece na Itaipava Arena Fonte Nova e que contará com shows de Simone & Simaria, Harmonia do Samba, Mudei de Nome e Denny Denan (22) e Alok, Luan Santana, Chiclete com Banana e Lincoln (24).