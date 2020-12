Na Bahia, falha do Google parou aulas e gerou princípio de caos em escritórios

Caiu um, sumiu o vídeo de outro e teve gente que pensou que a culpa fosse do seu próprio computador ou da própria internet. Foram várias as reações, aqui na Bahia, à instabilidade que derrubou os sistemas do Google por quase uma hora na manhã desta segunda-feira (14). Houve uma queda no sistema de autenticação da empresa e isso ocasionou problemas de acesso em serviços como Gmail, YouTube, Drive, Meet, Classroom, entre outros.

Coordenadora pedagógica da Escola Sainte-Odile, no Imbuí, Danuza Santos relata que foram momentos de muita confusão. No momento, turmas do Fundamental I estavam em aula - mais precisamente no meio das primeiras avaliações do trimestre. Foi aí que começou: as telas de alguns alunos escureceram e ficou só o áudio, outros nem isso, os grupos de WhatsApp começaram a pipocar e foi aí que todo mundo percebeu que o problema era na plataforma, não se tratava de nenhuma traquinagem ou problemas em computadores específicos.

"Entramos em contato com a assistência técnica da Google, que nos informou que havia uma pane, mas que não tinham previsão de nos dar algum retorno porque eles próprios estavam com dificuldade de acesso", contou a coordenadora.

Como é de se imaginar, houve um desconforto com as famílias. Muita gente ligou, houve reclamações e a escola decidiu fazer uma postagem nas redes sociais para dar uma satisfação e mostrar que o problema foi geral.

Boa parte dos serviços do Google é essencial para quem trabalha com educação, principalmente em tempos de pandemia. É o que relata a professora de história Andressa Gomes. Primeiro ela achou que a internet caiu, o que já a deixou bem chateada porque foi bem no momento em que dava um curso sobre Paulo Freire para os seus colegas.

Só percebeu que não foi sua internet no mesmo esquema: todo o mundo relatou que tinha caído. Aí ela foi até o Twitter para saber se descobria alguma coisa.

"Tive que remarcar para quarta-feira a reunião. Foi um prejuízo porque eu tinha me preparado para esse curso hoje e tive que cancelar", disse.

De sorriso no rosto e filhota na barriga, a pró Andressa passou por maus bocados durante a manhã de trabalho (Foto: Acervo Pessoal)

Pós-agonia

Depois do susto, foi a hora de conferir se tudo tinha voltado normal. O maior medo relatado foi em relação aos arquivos hospedados nos serviços do Google. Andressa, por exemplo, foi logo olhar se suas provas, correções e trabalhos estavam intactos. Danuza, por sua vez, afirmou que durante o período da tarde, após a empresa divulgar que o acesso ao serviços estavam reestabelecidos, ainda houve alguns pepinos: uma das professoras relatou dificuldades no Classroom, como, por exemplo, não salvar as correções e apontamentos feitos nas atividades dos alunos.

Longe do setor da educação também teve gente no prejuízo. O funcionário público Carlos Lúcio Gomes ficou apreensivo porque boa parte dos processos que ele acompanha estão em planilhas hospedadas em um dos aplicativos disponibilizados no Google Drive. Ele só relaxou depois de ver que estava tudo no lugar. Ainda assim, teve que lidar com o fato de ter algumas chamadas adiadas e precisou extender a sua jornada de trabalho para dar conta das quase duas horas perdidas desde que deu conta do problema.

Trabalhando na área de Relações Públicas, Rumenil Pimentel conta que sua agência utiliza principalmente o Google Drive para armazenar arquivos de mídia, fotografia, vídeo e semelhantes.

"Grande parte de nosso fluxo semanal passa pelo Google. Desde coisas que ficam armazenadas até outras que armazenam demandas. Precisamos criar outras artimanhas para poder trabalhar e dar conta do nosso fluxo", disse Rumenil.

A pane do Google deixou um alerta e a empresa de Rumenil decidiu imediatamente criar outras alternativas para armazenar os arquivos. Um HD externo foi disponibilizado para guardar os arquivos mais importantes e difíceis de recuperar, uma forma de ter um plano B para quando, e se, uma situação dessa acontecer. Afinal de contas, ninguém quer passar por um susto maior no futuro.