Na Bahia, Toro a diesel é mais vendida que a flex

A vocação da Bahia para o agronegócio faz com que as picapes se destaquem no ranking de vendas. Este ano, no acumulado de janeiro até sexta-feira, a Toro teve 925 unidades emplacadas no estado. Esse volume coloca o modelo da Fiat na quarta posição em vendas no mercado baiano, atrás apenas do Chevrolet Onix (1.727), Ford Ka (1.161) e Chevrolet Onix Plux (1.038). Ou seja, mesmo custando a partir de R$ 96.990 o utilitário deixa para trás modelos mais baratos como o Renault Kwid (911), o Hyundai HB20 (892) e a irmã Strada (768).

A configuração Freedom da Toro tem tração 4x4 (Foto: Marina Silva)

Outra situação específica é em relação ao mix de motorizações. Enquanto na média nacional a divisão é quase igual entre flex e diesel, na Bahia quase 65% das vendas são de versões a diesel, como a que avaliamos.

Confira as impressões do jornalista automotivo Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, sobre a configuração Freedom da Toro. O modelo, cedido pela Fiat para avaliação, tem tração 4x4 e custa a partir de R$ 146.990.