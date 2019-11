Na Black Friday, cervejaria faz 'frete grátis' de óleo recolhido em praias da Bahia

Após recolher quase 1 tonelada de óleo que afetou as praias do Nordeste em outubro, a marca de cerveja Corona realizou, nesta sexta-feira (29), uma ação de combate à poluição dos paraísos naturais no embalo da Black Friday.

Dessa vez, o objetivo foi contribuir para o descarte adequado de 9 toneladas de óleo que foram recolhidos no último mês pela população nas praias da Bahia e que estão armazenadas nos municípios da região Sul e extremo Sul.

Na iniciativa, durante todo o dia, um caminhão de entrega Corona transportou este óleo para um aterro especializado no tratamento e descarte desse material.

“Ao tomarmos conhecimento que ainda havia óleo recolhido pela população e que ele precisaria ser transportado para um local adequado, percebemos que poderíamos continuar ajudando e tomamos a decisão de criar um mutirão. Durante esta sexta-feita, um caminhão de Corona irá percorrer o trajeto até o local de descarte adequado”, explica Arnaldo Garcia, gerente de projetos de Corona.

“Escolhemos a Bahia por ser o estado de maior extensão litorânea havendo maior risco de contaminação” complementou.

As 9 toneladas de material recolhido pela cervejaria serão entregues em aterro licenciado para descarte de resíduos definido em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Nesses estabelecimentos, os resíduos são tratados por meio da técnica de blendagem, que inclui uma série de processos – entre eles a secagem, peneiramento e a mistura com outros resíduos que possuam compatibilidade química para que sejam reutilizados.

Sobre Corona x Parley

O projeto global Corona x Parley foi lançado em 2017 e já promoveu mais de 500 ações de limpeza de praia, com 25.808 voluntários em 15 países.

No Brasil, acontece desde fevereiro de 2019 e promoverá mais de 20 limpezas de praias e ativações de conscientização e engajamento em diversos paraísos naturais do país.

Para saber mais sobre o projeto e saber como fazer parte, acesse www.protectparadise.com.