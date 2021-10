Na Cidade Tricolor, Guto começa a montar o Bahia que pega a Chape

De olho no confronto com a Chapecoense, marcado para o próximo domingo (24), às 20h30, na Fonte Nova, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira (21), no CT Evaristo de Macedo.

O dia começou com o elenco assistindo a um vídeo com informações sobre a Chapecoense. Logo depois, os atletas foram para o campo e realizaram um treino físico.

Sem Mugni, Bahia tem disputa por vaga no meio-campo; veja opções

Em seguida foi a vez do técnico Guto Ferreira entrar em ação. O treinador montou a equipe titular e comandou um treino tático. Enquanto isso, os reservas participaram de uma atividade de ataque contra defesa e cruzamentos.

Na segunda parte do treino, Guto juntou o elenco e fez um trabalho em campo reduzido. Os atacantes Rossi e Marcelo Cirino ficaram com a preparação física e deram continuidade aos tratamentos das suas lesões.

Nesta sexta-feira (22), o elenco do Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor. No sábado, o grupo faz o último trabalho e fecha a preparação para o confronto.