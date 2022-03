Na estreia de Geninho, Vitória vence o Glória e avança na Copa do Brasil

O Vitória segue vivo na Copa do Brasil. Na estreia do técnico Geninho, o rubro-negro venceu o jogo único contra o Glória-RS, por 2x0, no Barradão, na noite desta quarta-feira (23), e confirmou a vaga na terceira fase do torneio nacional. O placar foi construído somente nos cinco minutos finais da partida. Jadson abriu o marcador de pênalti e Luidy ampliou.

O resultado não conta a história do jogo. O time enfrentou muita dificuldade para eliminar o Glória. Estreante no torneio nacional, a equipe de Vacaria, no Rio Grande do Sul, estava disputando apenas a segunda partida da temporada.

Novo técnico e esquema tático não foram suficientes para o Leão apresentar um futebol empolgante ao torcedor até os 45 minutos do 2º tempo. O jogo marcou a estreia do esquema tático com três zagueiros e do colombiano Tréllez, que deixou o banco de reservas no intervalo.

O Vitória conhecerá o rival da terceira fase na próxima segunda-feira (28), quando a CBF irá realizar sorteio para definir os confrontos.

O jogo

O primeiro tempo do jogo foi um verdadeiro exercício de paciência para os torcedores. Vitória e Glória não protagonizaram nenhum lance de ataque perigoso durante a etapa inicial inteira.

O coração rubro-negro só acelerou quando Alemão e Lucas Arcanjo se atrapalharam na própria área. A bola foi devagar em direção ao gol vazio, mas o lateral conseguiu evitar que ela encontrasse a rede. Depois do lance, a torcida ensaiou algumas vaias.

O Leão teve mais posse, porém encontrou dificuldade para furar a marcação e, consequentemente, criar jogadas. Roberto recebeu de Jadson na área e chutou alto demais. O camisa 10 rubro-negro tentou ele próprio contra a meta, mas também fez a redonda subir muito. Eduardo até chamou Régis para o jogo, só que o goleiro do Glória defendeu fácil a tentativa de fora da área.

O Glória não se arriscou muito. Optou por passes alongados e ligações diretas. Não foi efetivo, facilitando a marcação do sistema defensivo dos donos da casa.

Alívio no fim

No intervalo, Geninho fez apenas uma mudança. Sacou Dinei e promoveu a estreia de Tréllez, mas apesar de toda a expectativa da torcida, o colombiano não anotou nenhum lance de perigo. A emoção só pintou no gramado aos 22 minutos, quando Iury chutou forte e tirou tinta da trave.

Depois, Eduardo arriscou de longe duas vezes e o goleiro Régis defendeu ambas com tranquilidade. Já a tentativa de Jadson foi de dentro da área. Livre de marcação, ele pegou muito mal na bola e mandou para fora. Aos 42, o Glória quase abriu o placar. Após cobrança de falta, o zagueiro Igor Souza subiu muito e carimbou o travessão.

No lance seguinte, euforia no Barradão. Alisson Santos invadiu a área e sofreu falta de Leonardo. O zagueiro do Glória levantou o pé até a cabeça do atacante rubro-negro e nem contestou. Aos 45, Jadson cobrou a penalidade sem brincadeira e converteu: 1x0.

Ainda deu tempo do Vitória ampliar. Aos 49 minutos, Luidy recebeu lançamento dentro da área, deslocou o goleiro e saiu para o abraço: 2x0 e fim de jogo e festa da torcida no Barradão. O Vitória segue vivo na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Glória-RS - 2ª fase da Copa do Brasil

Vitória: Lucas Arcanjo, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Alemão, Alan Santos, Eduardo, Jadson (Carlos) e Iury (Alisson Santos); Roberto (Luidy) e Dinei (Tréllez). Técnico: Geninho.

Glória-RS: Régis, Matheus Paulista (Leonardo), Igor Souza, Vitor (Douglas Zielke) e Wellington (Felipe Klein); Manolo, Tcharles, Rafael Gelatti e Germano; Biel (João Paulo) e Baggio (Vacaria). Técnico: Alê Menezes.

Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: Jadson, aos 45, e Luidy, aos 49 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Alan Santos, Jadson, Iury E Ewerton Páscoa; Vitor Baggio, Vacaria, Rafael Gelatti, Igor Souza, Régis e Leonardo

Público: 4.095 pagantes

Renda: R$ 52.199,00

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Hugo Xavier Corrêa (Trio de Goiás).