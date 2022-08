Na memória: ex-alunos se emocionam ao relembrar histórias vividas no Isba

O futuro do terreno onde funcionou o Colégio Isba, ainda pode ser incerto, mas seu passado abriga boas histórias. Dois anos após o anúncio do encerramento das atividades do colégio, fundado há 58 anos, um grupo de ex-alunos se reuniu ao redor do prédio e deu um abraço de despedida coletivo.

O ato aconteceu no início deste ano, motivado pela saudade que as memórias vividas no local deixarão. O engenheiro eletricista Ciro Castro, 34 anos, relembra emocionado os 15 anos que passou na instituição, da antiga 1ª série - hoje 2º ano do ensino fundamental - até o 3º ano do ensino médio.

“Eu soube que seria vendido no começo do ano. Depois que eu vi uma foto da demolição eu até fui convidado para ir lá, mas eu não fui, porque seria algo muito triste para mim. Eu estudei lá por uns 15 anos e quero guardar memórias boas. É um sentimento de tristeza”, conta o ex-aluno.

Ciro ainda guarda a carteira de identificação da época do colégio (Foto: acervo pessoal)

Memorial

Passar pelo colégio e vê-lo sendo demolido despertou apenas um desejo na professora e nutricionista Luana Maia, 24: “de alguma forma guardar parte daquela estrutura”. Sem perder tempo, ela pediu autorização para entrar no local da demolição e pegou pedaços de pedras caídas da estrutura. O plano é confeccionar uma caixa de acrílico como um memorial dos momentos que viveu lá, para compartilhar com outros ex-colegas.

LEIA TAMBÉM: Engenheira que atua em demolição do Isba é ex-aluna e tenta resgatar memória

“As memórias eu tenho, estão na minha cabeça, nos registros fotográficos, fazem parte da minha infância e adolescência, mas eu estava sentida de ver o prédio demolido. Todas as minhas irmãs estudaram lá, cada uma no seu prédio: Isba, Isbinha e Isban. Era um colégio que incentivava muito os esportes. Teve uma época que eu saí e, até voltar, eu saía todos os dias do colégio que eu estava para porta do Isba para conversar”, lembra Luana.

Luana (de casaco roxo) e as amigas no último dia do treceiro ano no Colégio Isba, em 2015 (Foto: acervo pessoal)

Mas o que ela não esperava é que aquele também seria mais um dia de conversa na porta do colégio. A pessoa que a atendeu e concedeu a permissão para que ela entrasse e coletasse as lembranças em forma de pedras, foi Vanessa Lima. A engenheira, além de estar à frente da demolição do colégio, também é uma ex-aluna. “Quando ela chegou aqui, trocamos muita figurinha, mesmo que a gente não tenha sido da mesma época, nos conectamos por causa das histórias”, diz.

Inesquecível

Os 16 anos que passou no Colégio Isba nunca serão esquecidos pela técnica de enfermagem Marta Ribeiro, 46 anos. “Só que viveu o Isba sabe, na escola a gente não era formado apenas para ser profissionais, éramos guiados para sermos cidadãos e não faltavam aulas extracurriculares para isso”, diz

Sua maior lembrança daquela época são os encontros com as amigas nos treinos de ginástica. “O que mais me marcou foi a relação que o esporte me fez construir com as minhas amigas. Nos divertimos muito e ao mesmo tempo tínhamos uma responsabilidade que eu só consigo ter noção agora. Nossa… Como foi bom”, declara a ex-aluna.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo