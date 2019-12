Na Netflix, Gagliasso debocha em vídeo de novelas e do 'Surubão de Noronha'

O ator Bruno Gagliasso fechou dois projetos de séries com a Netflix para 2020. Um deles é totalmente brasileiro e outro é coprodução internacional. “Embora distintos, os dois trabalhos trazem mensagens que são muito importantes para mim hoje”, explicou o ator para o Estado de S. Paulo.

Em outubro, Gagliasso encerrou seu contrato com a Globo, depois de 18 anos, afirmando que agora vai discutir cada projeto de maneira individual, para ter mais liberdade.

"Eu estava disposto a escolher meus próximos trabalhos e a Globo entendeu isso. Concluído o desenlace, apresentei uma proposta à Netflix, que não só aprovou como me convidou para também participar de outro projeto", explica.

Para celebrar a parceria, a Netflix publicou um vídeo desejando boas vindas ao ator. Nele, Gagliasso passa por um "teste" comandado por Pedro Alonso, o Berlim de La Casa de Papel. No vídeo, ele debocha de novelas e da história do "Surubão de Noronha", que classifica de fake news.

Suru o quê??? Bem vindo à família @brunogagliasso! Não sei pra onde você foi com o Pedro Alonso depois disso mas aceito convites. pic.twitter.com/dCjoDuEyx2 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) December 10, 2019

Não foram divulgados detalhes dos dois seriados. O projeto que é nacional teve argumento escrito pelo próprio Gagliasso, baseado em um fato real. Mas, segundo ele, a história é ficcional. A temporada terá inicialmente oito episódios. A gravação acontecerá somente no segundo semestre. Além de atuar, Gagliasso será produtor executivo.

“O fato de só cuidar da criação me encanta muito e, como se trata de um produto da Netflix, que oferece toda a temporada pronta, não há tanta preocupação com audiência”, diz.

Já a série internacional terá produção iniciada em 2020, com cenas gravadas no Brasil e em outros países. A primeira temporada terá seis episódios e será falada em português, espanhol e inglês. Gagliasso será somente ator, mas diz que terá "liberdade para opinar".

Ao Estadão, Gagliasso revelou uma frustração com interferências e pressões que as novelas podem sofrer. Na novela América, chegou a gravar um beijo gay com Erom Cordeiro, mas a cena foi cortada por temor da reação da audiência. "Chorei no dia em que não foi exibida e me revoltei: trabalho com arte, que pressupõe liberdade de expressão, e não posso deixar que suposições interfiram na criação”.