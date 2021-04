Na próxima semana, prefeitura deve retomar debate sobre a volta das aulas presenciais

Durante balanço dos 100 primeiros dias de gestão nesta sexta-feira (9), o prefeito Bruno Reis afirmou que as discussões sobre a volta das aulas presenciais devem ser retomadas na próxima semana. De acordo com ele, ainda é preciso melhorar o cenário da pandemia em Salvador para que as escolas possam ser reabertas.

A educação não integra as fases do plano de retomada das atividades por estar sendo discutida à parte do restante das atividades da cidade. “Os números do coronavírus começaram a cair, mas se estabilizaram nesta semana. Na manhã de hoje, eram 4 pacientes esperando leitos de UTI. Ainda temos uma ocupação de 82% dos leitos de terapia intensiva, o que é elevado. Mas esperamos poder retomar a discussão sobre as aulas presenciais na próxima semana”, afirma Bruno Reis.

O prefeito ainda ressaltou que a educação remota é a única opção nesse momento e que, com a retomada das aulas presenciais, esforços serão feitos para cumprir o conteúdo previsto de 2020 e de 2021 ainda neste ano. “Durante a suspensão das aulas presenciais, preparamos as escolas com todos os protocolos. Para as atividades remotas, contratamos canais de TV, fizemos vídeo aulas, distribuímos material didático e acompanhamos os estudantes”, pontua Bruno Reis.

Nos 100 primeiros dias da gestão do atual prefeito, foi inaugurada uma unidade de ensino e 11 escolas estão com obras em execução. Estão sendo oferecidas 6.548 vagas através do Pé na Escola e foram celebrados convênios com instituições comunitárias de ensino.

Salvador ainda foi selecionada pela Fundação Lehmann para implantar o programa Educar pra Valer. Foram lançados, ainda, dois programas de aprendizagem: o Tempo de Aprender e a Regularização de Fluxo para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Segundo o prefeito, os decretos com restrições às atividades que vencem na próxima segunda (12) serão renovados por mais sete dias. A avaliação é que os números da pandemia ainda não permitem o avanço para outras fases do plano de retoma.

“Serão feitos ajustes na indústria e em bares e restaurantes, mas, em linhas gerais, vamos manter as medidas em vigor”, informa o gestor municipal.

Ainda sobre a reabertura das atividades, Bruno Reis ressalta que o formato atual era o único possível apesar dele ainda trazer restrições, como a impossibilidade de bares e restaurantes venderem bebidas durante o final de semana. “Nesse momento, fizemos o que era possível. Lá atrás, com a primeira retomada das atividades, os bares e restaurantes não estavam na 1ª fase de reabertura. Neste ano já dava para abrir com as restrições”, explica o prefeito.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo