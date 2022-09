O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Salvador na próxima sexta-feira (30) para uma atividade de campanha. A confirmação foi feita pelo presidente estadual do PT, Eden Valadares, nesta quarta-feira (28).



De acordo com a programação, o petista fará caminhada ao lado dos apoiadores locais, Jerônimo Rodrigues (PT) e Otto Alencar (PSD). A “Caminhada da Esperança” está prevista para às 11h, partindo do Largo de Roma até a Colina Sagrada, no Bonfim.