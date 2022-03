Na reta final das Eliminatórias, Brasil pega o Chile no Maracanã

É hora da reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo. As duas últimas rodadas serão disputadas entre esta quinta-feira (24) e terça (29), definindo todos os quatro sul-americanos classificados, além da equipe que irá para a repescagem. O Brasil já tem vaga assegurada para o Catar, mas ainda terá um papel decisivo.

A Seleção enfrentará o Chile nesta quinta, a partir das 20h30, no Maracanã. Do lado canarinho, a missão é se manter na liderança, além de continuar com a invencibilidade intacta. Até aqui, foram 15 jogos disputados, com 12 vitórias e três empates, somando 39 pontos.

Além disso, o encontro deve marcar a última atuação do Brasil diante de sua torcida antes da Copa do Mundo. Na última rodada, na terça-feira (29), a equipe pega a Bolívia, mas em La Paz.

Vale lembrar que a Seleção ainda terá que realizar o duelo contra a Argentina, suspenso após intervenção de agentes da Anvisa e da Polícia Federal. Mas o clássico ainda não tem data ou local para ocorrer. Já os amistosos disputados até a viagem para o Catar serão realizados no exterior.

Do outro lado do campo, porém, estará uma equipe que ainda tenta carimbar o passaporte para o Mundial. O Chile, com 19 pontos, está fora da zona de classificação, na 6ª posição. São três de distância para o Peru, o 5º colocado, e quatro para o Uruguai, o 4º.

Depois de enfrentar o Brasil, a La Roja fará um confronto direto com a Celeste, na rodada final. Por isso, sonha em surpreender o time verde e amarelo em pleno Maracanã e manter vivo o sonho de ir ao Catar. Uma situação adversa, que os comandados do técnico Tite farão de tudo para deixar ainda mais difícil.

“Vai ser um jogo muito duro, a gente sabe da qualidade da equipe do Chile, apesar de estar vivendo esse momento. Sabemos que eles vêm com o espírito e a vontade lá em cima, mas a gente também. Independente de estarmos classificados ou não, estamos nos preparando para a Copa do Mundo, vamos enfrentar como mais um grande jogo e dar nosso 100% para que a gente consiga sair com a vitória”, disse Antony.

MUDANÇA NO ATAQUE

O atacante, por sinal, ganhará sua primeira chance entre os titulares. Ele terá Neymar e Vini Júnior como companheiros no setor, com o craque do Paris Saint-Germain centralizado, mas com liberdade de movimentação.

“Particularmente, não gosto de usar ‘falso 9’. Ele é um verdadeiro, é um atacante com liberdade criativa. Um jogador que tem as características... Como é o termo? Ousadia. O Vini diz que é o ‘malvadeza’. São adjetivos que fomentam e incentivam a criatividade, o lance pessoal”, afirmou Tite.

Outra novidade na escalação é Guilherme Arana, que ganhará sua segunda oportunidade na lateral esquerda. Assim, o Brasil deve entrar em campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Júnior e Neymar.

Na semana que vem, a Seleção descobrirá os adversários no Catar. A Fifa fará o sorteio da Copa na sexta-feira, dia 1º de abril, em Doha. O Brasil vai ficar no primeiro pote, por ser um dos sete melhores colocados no ranking já classificados.