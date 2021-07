Na sessão de despedida do STF, Marco Aurélio apoia Mendonça e Aras

O ministro Marco Aurélio Mello teve nesta quinta-feira (1º) uma sessão solene em sua homenagem, a dias de sua aposentadoria depois de 31 anos no Supremo Tribunal Federal (STF). No discurso que proferiu, o ministro fez declaração de apoio ao advogado-geral da União, André Mendonça, um dos cotados para ser indicado para sua vaga.

O decano agradeceu as palavras "muito amáveis" do chefe da AGU. Mendonça é visto como nome preferido do presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou que indicaria alguém "terrivelmente evangélico". Mendonça, que já foi ministro da Justiça, também é pastor da Igreja Presbiteriana. "E a presença, hoje, com palavras muito amáveis, do doutor André Mendonça, que tem a minha torcida para substituir-me no Supremo", afirmou Marco Aurélio, que se aposenta no dia 12.

Segundo reportagem de O Globo, contudo, há resistência no Senado ao nome de Mendonça. Bolsonaro estaria reavalindo a indicação, por falta de garantia de que ele seja aprovado pelos senadores. O presidente pensa até em esperar até agosto para fazer a indicação.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, também falou na homenagem a Marco Aurélio. Apesar de também já ter sido cotado ao STF, Aras já foi avisado que deve ser reconduzido ao cargo na PGR. Depois do discurso, Marco Aurélio falou novamente e incluiu Aras. "O que disse em relação ao doutor André, falo quanto ao doutor Augusto Aras. Seria uma honra para mim muito grande vê-lo ocupando a cadeira que deixo no Supremo".