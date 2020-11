Na Toca, Vitória arma time para enfrentar a Ponte Preta

O elenco do Vitória fez nesta quarta-feira (18) o penúltimo treinamento antes da partida contra a Ponte Preta, válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola na sexta-feira (20), às 16h30, no Barradão. Na Toca do Leão, o técnico Eduardo Barroca fez uma atividade tática com e armou o time que deve enfrentar a Macaca. A escalação, no entanto, não foi divulgada pelo clube. Por conta da pandemia de coronavírus, a imprensa não tem acesso ao centro de treinamento.

Apesar do sigilo, Eduardo Barroca deve mandar a cmapo o mesmo time que venceu o Figueirense por 3x0, no Barradão, na rodada passada da Série B. O Vitória deve ir à campo com Ronaldo, Léo, Wallace, Maurício Ramos e Rodrigo Carioca; Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto e Thiago Lopes; Vico e Léo Ceará.

Titular nos últimos três jogos do Vitória, o meia Thiago Lopes foi o escolhido pelo clube para conceder entrevista nesta quarta-feira. Ele contou que, apesar de ter chegado à Toca a menos de um mês, o fato de já ter trabalhado com o técnico Eduardo Barroca facilitou a adaptação ao time.

"Conheço o Barroca do Coritiba. A filosofia de trabalho dele bateu com meu estilo de jogo. Acredito que isso facilitou na minha chegada. Sei o que ele gosta que faça naquela posição. Isso ajudou para que quando eu chegasse não precisasse de tanto treino assim, fosse mais na conversa, em orientação. Isso facilitou bastante", afirmou Thiago Lopes.

O atacante Alisson Farias e o lateral direito Leandro Silva seguem na transição física. Já Van e Ewandro fizeram exercícios para fortalecimento muscular na academia de musculação e deram voltas no campo. Com 24 pontos, o Vitória é o 16º colocado na tabela de classificação da Série B. Adversária da vez, a Ponte Preta soma 32 pontos e aparece na 6ª posição.