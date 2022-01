Na TV, Bolsonaro critica passaporte vacinal e ataca governadores

Em pronunciamento feito em rede nacional na sexta-feira (31), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o "passaporte" da vacina, governadores que defenderam o "lockdown", defendeu o armamento e falou das ações do governo em relação aos prejuízos causados pelas chuvas na Bahia.

O discurso teve duração de seis minutos. Bolsonaro usou o tempo para defender também as ações tomadas pelo governo durante a pandemia.

"Lembro agora dos nossos irmãos da Bahia e do Norte de Minas Gerais, que nesse momento estão sofrendo os efeitos das fortes chuvas na região. Desde o primeiro momento, determinei que os ministros João Roma e Rogério Marinho prestassem total apoio aos moradores desses mais de 70 municípios atingidos", disse ele, que foi criticado por não interromper férias no litoral catarinense para visitar a Bahia nesse final de ano. O estado teve 25 mortos e 661.208 afetados por conta de enchentes e chuvas.

Bolsonaro voltou a repetir que acredita que a vacinação para crianças de cinco a onze anos deve depender da autorização dos pais e de prescrição médica.

Ele criticou novamente a exigência de comprovação de vacinação para acesso a locais e serviços. "Não apoiamos o passaporte vacinal. Nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. Também, como anunciado pelo ministro da Saúde, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada", disse.

Antes do pronunciamento, Bolsonaro chegou a ironizar os "panelaços" constantes que têm acontecido durante suas falas. "Estou convocando toda a esquerda do Brasil para fazer um panelaço, bem grande, para comemorar três anos sem corrupção", disse.

De fato, houve registro de "panelaços" em várias capitais, inclusive em pontos de Salvador.