Na Ucrânia, Kiev tem primeiras explosões em meses

A região central de Kiev registrou uma série de estrondos na manhã desta segunda-feira, 10, informaram autoridades da Ucrânia. Os ataques encerram meses de relativa calmaria na capital ucraniana e acontecem dias após uma explosão ter danificado a ponte de Kerch, que liga a Rússia ao território anexado da Crimeia. A Ucrânia nega envolvimento no episódio, mas, no domingo, o presidente russo, Vladimir Putin, descreveu a explosão como um "ato terrorista" de forças ucranianas.

No Twitter, o assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, publicou imagens de locais danificados na cidade. Uma gravação mostra um cenário de destruição no parque Taras Shevchenko, um dos mais movimentados da metrópole. Não há informações sobre vítimas.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que foguetes atingiram alvos no centro da cidade e pediu que moradores de bairros periféricos fiquem longe da região. Os serviços de emergência estiveram no local e as forças de segurança fecharam as ruas no centro, segundo ele. "A capital está sob ataque de terroristas russos!", acusou.

Além de Kiev, outras cidades da Ucrânia também registraram explosões na manhã desta segunda-feira, em um desdobramento que levanta suspeita de uma ofensiva coordenada da Rússia. Estrondos foram ouvidos em Dnipro, Zaporizhzhia e Lviv - esta última vinha sendo poupada de ataques mais severos desde o início da guerra, em fevereiro.

Desde que Moscou redirecionou o foco de sua operação ao leste da Ucrânia, em abril, Kiev tem sido alvo de poucos ataques. A relativa calmaria permitiu, inclusive, que autoridades internacionais visitassem a cidade. Com informações da Dow Jones Newswires.