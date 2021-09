Nada de tanque cheio: 8 dicas para reduzir em até 40% os gastos com combustível

Quem tem carro sabe como está difícil lidar com os aumentos consecutivos do preço do combustível. Para se ter noção de como tudo ficou mais caro, no começo da pandemia, em março do ano passado, o litro da gasolina comum em Salvador custava, em média, R$ 4,46. Hoje, o mesmo produto é vendido a R$ 6.

Só em 2021, o litro da gasolina subiu nove vezes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e acumula alta de 27,5%. Mas existem algumas dicas que podem ajudar a exonomizar combustível e precisar ir menos vezes ao posto de gasolina.

Segundo o coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Unijorge, Raul Santos, a forma como o motorista dirige e a manutenção regular do veículo são duas coisas que precisam de atenção e que podem ajudar o consumidor a reduzir até 40% nos gastos.

1. Melhor pagar manutenção, do que ficar na mão

A primeira dica é ficar de olho nas revisões do carro. De acordo com o professor, o motorista deve saber quanto o veículo consome por litro e checar se esse valor está sendo mantido ou se tem alguma alteração, pois esse indicativo dirá se há algum problema com o carro ou não.



Para fazer essa checagem, é necessário fazer revisão e manutenção periódicas para prevenir danos ao motor, evitando que o gasto seja maior que necessário. A manutenção deve ser feita por um profissional especializado e devem ser verificados itens como os filtros de ar, de óleo, velas, e de combustível.

O ideal é que a manutenção seja feita a cada seis meses ou a cada dez mil quilômetros rodados, o que vier primeiro.

2. Calibre direito o pneu

Outra dica é manter sempre os pneus calibrados. Segundo o professor, quando um pneu está murcho, ele interfere no rendimento do veículo, pois gera mais atrito entre o carro e a via. Pneus mal calibrados também levam o motor a forçar mais para girar, elevando o consumo.

O ideal é calibrar os pneus do carro com uma pressão correta, porque isso pode influenciar em até 20% no gasto do combustível. A calibragem precisa ser realizada a cada 15 dias. Além disso, as velas devem ser trocadas periodicamente, de acordo com período de vida útil por quilometragem, indicada pelo fabricante. Elas influenciam se estiverem gastas, pois queimam mais combustível que o necessário.

3. Pare de apoiar o pé no pedal

Outro alerta é para os preguiçosos ou barbeiros de plantão: troque a marcha na hora certa. Isso mesmo. A troca de marcha é um dos fatores que influencia - e muito - no aumento do consumo. O condutor também deve abandonar com urgência a mania de apoiar o pé no pedal de embreagem com a marcha engatada, porque isso faz com que o carro perca tração e tenha desgaste de componente, além de necessidade de troca do conjunto de embreagem antes do tempo.

Em uma cidade como Salvador, o ideal é manter o controle da velocidade e não ultrapassar os 90 km/h, pois o consumo de combustível aumenta de modo significativo. O limite da via deve ser sempre respeitado, claro.

4. Não encha o tanque

Aprenda a abastecer. Você tem mania de encher logo o tanque? Não faça isso. Se o veículo for rodar apenas na cidade, em área urbana, não vale a pena completar nem com comum, nem com aditivada. O certo é abastecer o carro até a metade da capacidade do tanque, porque, quanto mais pesado fica o carro, mais ele vai consumir para entrar em movimento.

A qualidade do combustível usado também é de fundamental importância. O posto precisa ser de confiança para evitar adulteração (mistura com água, etanol ou outro produto), já que isso interfere no consumo e danifica o motor. Se o carro for flex, é recomendado usar etanol nas estradas e gasolina nas cidades.

Uma conta para os carros flex também pode ajudar: multiplique o preço do litro da gasolina por R$ 0,70 e, se o resultado ficar abaixo do valor do litro de etanol, deve ser utilizado a gasolina. Caso contrário, é melhor usar o etanol

5. Abra mão do ar-condicionado

Salvador vai entrar no período de calor intenso, e sabemos que é difícil abrir mão do ar-condicionado. Neste caso, aproveite os dias em que o calor não está tão intenso e evite ligar o ar - ou, pelo menos, nunca use na potência máxima. Na estrada, quando o carro estiver acima de 80km, as janelas devem ficar fechadas para evitar trepidação e arrasto.

6. Pegue leve na bagagem

O condutor também precisa se ligar na bagagem colocada no carro. Quanto mais peso for colocado, maior será o consumo. Uma dica é verificar a capacidade da mala e não ultrapassá-la, só carregando o que for necessário. Os bagageiros externos criam atrito com o ar gerando maior arraste do veículo e devem ser evitados.

7. Ponto morto, só com o carro desligado

Não deixe seu carro descansando no ponto morto. Os veículos atuais devem ficar engrenados para consumir menos. A injeção eletrônica, quando o carro está desacelerando, percebe que isto e corta o combustível da câmara. Porém, se você colocar em ponto morto, o carro se mantém ligado.

8. Não seja barbeiro (é sério)

Quanto mais atento e consciente for o motorista, maior será a redução de gastos. “Antecipar frenagens, não agir como corredor de arrancada, não "esticar" as marchas e fazer a manutenção correta. Vale também planejar o trajeto antes, usando aplicativos que indiquem onde há engarrafamentos. Em trajetos curtos, as pessoas podem optar até por não utilizar o carro, saindo de bicicleta ou a pé, e sempre que possível, adotar caronas compartilhadas", ensina o professor.