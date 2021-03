Namorada de ex-capitão da PM é encontrada morta em apartamento na Pituba

Uma mulher foi encontrada morta com marcas de tiro dentro de um apartamento na Pituba, na manhã desta segunda-feira (22). O fato aconteceu na rua João Bião de Cerqueira, por volta das 10h30.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi enviada ao local. Chegando no imóvel, os policiais encontraram o dono do apartamento, um capitão da PM da reserva remunerada, acompanhado de uma mulher.

Quando entraram em um dos quartos, os policiais encontraram a namorada do ex-capitão da PM, Vanessa Andréia Figueiredo, de 29 anos, caída no chão, com uma perfuração de tiro, já morta. De acordo com a Polícia Civil, uma pistola foi encontrada ao lado da mulher e também foram encontrados quatro pinos plásticos utilizados para guardar cocaína no imóvel.

O local foi isolado e o corpo passará por perícia. A Polícia Civil já começou a ouvir testemunhas para saber o que ocorreu.