Namorada de Rafael Miguel posta desabafo: 'dor misturada com culpa'

A namorada do ator Rafael Miguel, morto no mês passado, fez um desabafo em seu perfil do Instagram. Isabela Tibcherani disse que sente um misto de dor e culpa pela morte do namorado e dos pais dele. O principal suspeito de ter cometido os crimes é o pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias.

Isabela postou uma foto em que Rafael aparece, ainda criança, ao lados dos pais e da irmã. "A dor que me veio hoje é diferente. É uma dor misturada com culpa, medo... Não consigo parar de pensar no sofrimento que, mesmo sem querer, causei a essa família", escreveu.

A jovem disse ainda que não conseguiu esquecer o que aconteceu. "Além de não conseguir tirar a cabeça e o coração dos que se foram, a dor se estende ao pensar nos que ficaram", completou.

No texto, Isabela ainda pede perdão aos parentes de Rafael. "Lhes peço perdão, do fundo da minha alma, perdão. Eu não sei dizer ao certo pelo quê estou me desculpando mas, preciso. Eu sei do quanto tem sido árduo, penoso, doloroso e quase impossível seguir, todos os dias, realizar as tarefas simples, manter minha mente longe pra não me deixar afundar no choro, nas lembranças".

Leia o texto na íntegra:

"A dor que me veio hoje é diferente. É uma dor misturada com culpa, medo... Não consigo parar de pensar no sofrimento que, mesmo sem querer, causei a essa família. Podem me dizer o que quiserem, tanto afirmar algo que já sei, que é a culpa que carrego, ou dizer apenas que não devo me preocupar com isso pois não poderia prever. À essa altura, nada disso importa. Além de não conseguir tirar a cabeça e o coração dos que se foram, a dor se estende ao pensar nos que ficaram.

Cada átomo do meu corpo dói, quando penso na Camilla, na Isabelly, na Luninha e na princesa Mariá. Desenvolvi um amor tão profundo por essa familia, uma admiração gigantesca e um desejo incontrolável de fazer parte dela, de ter, enfim, a família que sempre sonhei pra mim. Via o amor com que a Miriam e o João criaram e seus filhos, falava direto para o Rafa do quanto eu os amava, e queria um dia construir com ele uma familia tão linda assim.

Deus! Como me dói pensar no tanto de sofrimento que essa familia sente. Queria poder arrancar a dor do coração de cada um de vocês e deixar só no meu, queria poder devolver tudo a vocês tudo que lhes foi tirado, tão injustamente.

Lhes peço perdão, do fundo da minha alma, perdão. Eu não sei dizer ao certo pelo quê estou me desculpando mas, preciso. Eu sei do quanto tem sido árduo, penoso, doloroso e quase impossível seguir, todos os dias, realizar as tarefas simples, manter minha mente longe pra não me deixar afundar no choro, nas lembranças. Eu sei do quanto vai ser um pesadelo quando chegar dia 9, aniversário do amor da minha vida, e eu não puder olhar nos olhos dele, desejar que ele tenha o melhor dia de todos e passar com ele, mais um dia especial.

Eu queria acordar desse pesadelo. Me sinto vulnerável, sem vontade de muitas coisas, cada vez menos viva.

Não sei dizer como vou me sentir amanhã mas sei que, hoje, não sinto nada além do vazio, a saudade e a culpa iminente. Cada vez que olho uma foto de vocês, vem um mix de sentimentos. Essa foto então... Me traz todos os sentimentos possíveis. Quando olho pro Rafael pequeno, vejo sua pureza no olhar que se manteve por toda sua vida. Quando olho pro João, querido João, tão amável!

Lembro de todas as vezes que ele me fez sorrir, aparecia fazendo graça atrás do Rafa, nas nossas chamadas de vídeo, ou falava pra ele, enquanto estavamos em ligação, "ela é linda, hein, filho?!". Quando olho pra Miriam, vejo a mulher maravilhosa que criou três filhos incríveis, a mulher que me acolheu, me deu conselhos e dizia com todas as letras, sempre, " tudo ficará bem, confie em Deus. Estou orando por vocês." Quando olho pra Camilla, penso no tamanho da dor que ela está sentindo e na força dessa mulher que sempre admirei, sempre fui fã. Entendo, perfeitamente, e respeito ela não querer saber de mim. Meu rosto lhe traz dor, lembranças ruins. Além de tudo isso, desejo a ela coragem pra continuar e criar, assim como sua mãe fez, a linda Mariá da forma mais incrível que eu sei que ela será capaz de fazer. Eu amo vocês."