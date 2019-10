Namorado de sobrinha do rei da Espanha é chifrado durante tourada; veja vídeo

O toureiro Gonzalo Caballero, de 27 anos, sofreu um acidente durante uma tourada em Madri (Espanha), na tarde deste sábado e foi chifrado duas vezes. A tourada acontecia em comemoração ao Dia da Hispanidade, feriado nacional.

Gonzalo Caballero é namorado de Victoria Federica, sobrinha de Felipe, o rei da Espanha. A jovem de 19 anos acompanhava a tourada em um camarote e assistiu a todas as cenas.

Caballero estava se aproximando do fim da apresentação. Ele chegou a apontar a espada para o touro, mas acabou vacilando diante do animal e sendo atingido violentamente em coxa e virilha e jogado para o alto. Os ferimentos tiveram profundidade de 25 e 30 centímetros, respectivamente, de acordo com o jornal "El País".

O toureiro foi operado de emergência na enfermaria da arena. A cirurgia durou mais de duas horas. Depois, Caballero foi transferido para hospital da capital espanhola em condição grave.

Em corrida em 21 de maio, na mesma arena, Caballero já havia sido chifrado - com menos gravidade - por um touro. Coincidentemente, no momento em que também se preparava para abater o animal.

Veja a cena: