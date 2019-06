Namoro entre dançarina e Ludmilla começou há sete meses

Foto: Reprodução

Em entrevista ao Blog do Leo Dias, a dançarina Brunna Gonçalves, namorada da cantora Ludmilla, revelou que começou a se envolver com a cantora há dois anos. Já o namoro foi oficializado há sete meses, em outubro de 2018.

"Quem tomou a iniciativa foi ela, risos. Isso tem mais ou menos dois anos que aconteceu. Só que na época não deu em nada, ficamos só na amizade mesmo por um bom tempo. A Lud se relacionou com outras pessoas e eu também. O mais legal disso tudo é que não nos afastamos por isso, pelo contrário, nos aproximamos mais. Viramos melhores amigas e dessa amizade nós nos apaixonamos", disse a dançarina.

Ainda segundo Brunna, deixar o relacionamento escondido nunca foi um empecilho. "Eu nunca fui muito de expor minha vida. A Lud também não. Então a gente conseguia ser bem discreta diante das pessoas", explicou.

Ludmilla revelou o romance nesta segunda-feira (3). "Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves", afirmou a artista ao jornalista Leo Dias.

Além disso, a funkeira também revelou que uma das músicas do seu novo DVD foi feita em homenagem ao novo amor. "E a música "Espelho", que está no meu novo DVD foi dedicada a ela". Inclusive, o registro audiovisual 'Hello Mundo' será lançado nesta segunda-feira (3), com uma sessão em um cinema do Rio de Janeiro.

Benção da sogra

A notícia do affair entre Ludmilla e sua dançarina para muitos foi uma surpresa, mas a mãe da funkeira já estava sabendo há muito tempo. Silvana Oliveira defendeu o relacionamento das duas em seu Instagram e deu a benção para o namoro.

"Deixem as pessoas se assumirem e ser felizes. Deve ser uma merda viver de mentiras. A felicidade de vocês é a minha. Que Deus abençoe muito, muito, vocês. Eu amo até depois do fim", escreveu Silvana.