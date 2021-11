Nanda Costa e Lan Lanh divulgam primeira foto e nomes das gêmeas

A atriz Nanda Costa (35) e a percussionista Lan Lanh (53) divulgaram, nesta quarta-feira (3), a primeira imagem das filhas nascidas há 15 dias. Por meio das redes sociais, elas também revelaram os nomes escolhidos: Kim e Tiê. A gravidez da atriz, revelada em junho em uma reportagem do Fantástico, resultou de um processo de inseminação artificial. Elas estão juntas desde 2014.



"Agora sim... Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães estão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque está na hora da quarta mamada do dia", disseram, agradecendo o carinho dedicado pelos fãs e admiradores. Ambas compartilharam a imagem e o texto em seus perfis pessoais.



Em 27 de junho, quando exibiram pela primeira vez a barriga, aos cinco meses de gestação, as mamães contaram que a gravidez só foi confirmada após três tentativas. "Só queríamos que o doador tivesse saúde e suingue", disse a atriz à época.