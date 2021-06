Nanda Costa e Lan Lanh serão mães de gêmeas: 'Somos 4'

A atriz Nanda Costa e a percussionista e compositora baiana Lan Lanh estão grávidas de gêmeas. A revelação foi feita em entrevista ao programa Fantástico (TV Globo), que vai ao ar na noite deste domingo (27).

"Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", publicou Nanda nas suas redes sociais, no início da noite, convidando os seguidores a acompanhar o Show da Vida.

A entrevista ocorre na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado nesta segunda-feira (28), e que foi criado em referência à Rebelião de Stonewall, ocorrida em 1969, quando gays, transexuais e drag queens protestaram contra uma ação violenta de policiais de Nova York que queriam fechar um bar que reunia a comunidade LGBTQIA+.

Antes da conversa com o Fantástico, Nanda havia revelado em entrevista ao O Globo que planejava engravidar no ano passado, mas que teve de adiar os planos por causa da pandemia.

“Depois de cinco anos com a Lan Lanh, fui surpreendida com um desejo cada vez maior de ser mãe. Nós duas começamos a conversar, a planejar e iniciei o tratamento de fertilização. Mas, em meio ao processo, o diretor José Luiz Villamarin, com quem sempre quis trabalhar, me convidou para fazer a Érica, minha personagem em ‘Amor de Mãe“, contou na época.