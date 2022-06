Nanda Terra e Mack David, do 'Casamento às Cegas', anunciam nascimento do filho

A empresária Fernanda Terra, de 37 anos, que participou do reality "Casamento às Cegras Brasil", deu à luz o primeiro filho, Ben, fruto do relacionamento com o arquiteto Mack David, 36. Os dois se conheceram no programa da Netflix e começaram a namorar depois que Nanda se separou de Thiago, com quem ficou no reality.

Os dois anunciaram pelo Instagram o nascimento do bebê, que foi ontem à noite, em São Paulo. A previsão era para ele nascer na segunda quinzena de junho, mas o parto acabou acontecendo um pouco antes.

"Estamos ainda em êxtase, Ben quis ser apressadinho e já está em nossos braços! Mais uma vez, assim como a nossa história de amor, a certeza que nada está sob nosso controle, planos devem existir, mas leveza em respeitar que nem sempre eles serão exatamente como o planejado", escreveu Nanda. "Mudou nossas vidas! Quanto amor, quantos desafios? Estamos gratos por termos sido escolhidos pelo Ben".