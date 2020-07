'Não aceitaria ser Ministro da Saúde porque seria um desastre', diz Drauzio Varella

"Não aceitaria ser Ministro da Saúde porque seria um desastre", disse o médico Drauzio Varella em live com o publicitário baiando Joca Guanaes (@jocaguanaes) nesta segunda-feira (20).

No bate-papo com o empresário no Instagram do CORREIO (@correio24horas), o médico falou sobre SUS, sobre o coronavírus, sua paixão pela Medicina, sobre saúde e também sobre como conduziu sua vida em prol do benefício ao cuidado das pessoas. Reveja o bate-papo abaixo. Na próxima segunda-feira (27) às 19h a live #Segundou é com a modelo e apresentadora Luiza Brunet (@luizabrunetoficial).