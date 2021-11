'Não comparem a minha dor', posta Matheuzinho, último affair de Marília Mendonça

Após receber mensagens negativas nas redes sociais, o funkeiro baiano Matheuzinho, apontado como o último affair de Marilia Mendonça se pronunciou sobre a morte da artista.

Ele pediu para que os fãs da cantora parassem de atacá-lo e de compararem sua dor com a de outras pessoas. "Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando a minha dor com a de outras pessoas... todos estão sofrendo muito! Não falem o que vocês não sabem, por favor. Isso pode magoar muita gente! Eu sigo em silêncio... só respeitem!", diz postagem.

Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando minha dor com a de outras pessoas.. todos estão sofrendo muito! Não falem o que vcs não sabem por favor. Isso pode magoar muita gente! ????

Eu sigo em silêncio.. so respeitem! — Matheuzinho (@mcmatheuzinhof) November 9, 2021

Ele informou que não dará entrevistas, e que seguirá em silêncio com luto e sua dor.

"Não vou falar com ninguém, não vou dar entrevista à ninguém e sigo aqui com meu luto e minha dor. Por favor respeitem isso! Que Deus conforte o coração de todos vocês", disse em uma sequência de publicações no Twitter.

Nos comentários, alguns perfis deixaram sua solidariedade, enquanto outros criticaram sua posição.

"Matheuzinho fica bem na medida do possível, não dê atenção a esse tipo de gente, quem sabe da sua dor é apenas vc, ela é só sua. Vc tem o direito de sentir o que quiser, de demostrar ou não da forma que quiser. Que vc encontre conforto pro teu coração, sinta-se abraçado", respondeu uma fã.

"Não vi outros comentários! Mas na minha opinião ele só não deveria ter exposto um suposto relacionamento, sendo que nem a Própria tinha feito. Infelizmente os juízes da internet vão julgar mesmo. Pois acredito que assim como eu, muito nem sabiam que era vc", opinou uma internauta.

Antes, o cantor havia mudado sua foto de perfil no Instagram após a confirmação da morte da cantora na tarde desta sexta-feira (5). Ele substituiu a foto pela cor preta em sinal de luto e não se manifestou nas redes sociais.

Seus fãs e os de Marília escreveram mensagens de apoio pela morte prematura da cantora, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.

"Caracas mano, não acredito, acabei de ver a notícia da Marília Mendonça. Meus pêsames irmão, desejo que Deus toque seu coração e que você se recupere o quanto antes desta dor", "Meus sentimentos", "Força", "Meus sentimentos, não consigo acreditar", "A vida nada mais é do que uma coleção de momentos. Que sua coleção com Marília fique em sua memória e coração para sempre", foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores do cantor.

Últimos registros

Com amigos em comum, Marília Mendonça e Matheuzinho, de 26 anos, foram se aproximando nos últimos tempos, depois do término da cantora com Murilo Huff, pai do seu filho Leo, de 2 anos.

Em um vídeo do dia 25 de outubro, ela aparece ao lado do cantor baiano, no camarim da gravação do DVD de Guilherme e Santiago.

(Reprodução)

O DVD foi gravado em Goiânia, onde Marília morava. Nos bastidores, cantores se divertiam cantando. Enquanto Bruno, que faz dupla com Marrone, canta, animando os amigos, a cantora e seu novo affair, grudadinhos, conversavam e se também se divertiam.