'Não deu satisfação ao estar com outro', diz Scooby sobre Piovani

O surfista Pedro Scooby rebateu uma seguidora que o criticou por não ter avisado à ex-mulher Luana Piovani, que está namorando Anitta. A atriz descobriu o relacionamento do ex-marido através da imprensa. "Tanto amor, carinho e respeito. Custava ter falado para @luapio antes? Só isso, só falar. Olha, tô com a Anitta, estamos viajando juntos. Não sei o que é, mas por respeito a você, por ela ser famosa e sabendo que pode vazar, vou te falar antes. Só faltou isso", disse a seguidora.

Scooby, que está de férias com Anitta em Bali, na Indonésia, não demorou para responder. "E ela deu satisfação quando estava com outro cara? Não, né? Obrigada", escreveu. Luana declarou recentemente que já "pegou uns três caras" depois da separação.

A atriz gravou um vídeo dizendo que não se incomoda com o relacionamento do ex com Anitta, mas que eles podiam "ter dado um toque" nela. Luana e Scooby se separaram este ano e têm juntos três filhos: Dom e os gêmeos Liz e Bem.