Não é possível: Vitória abre dois gols, mas sofre empate do Sport

O Vitória atuou bem, mas não levou o grande prêmio. Nesta quinta-feira (3), o Leão teve grande primeiro tempo na Fonte Nova, abriu 2x0, mas levou o empate do Sport na etapa final em duelo válido pela 26ª rodada da Série B.

A igualdade veio de forma cruel: o segundo gol do time pernambucano, de Carmona, aconteceu aos 47 minutos do 2º tempo.

Antes, Anselmo Ramon havia aberto o placar no primeiro tempo e Wesley ampliado no início da etapa final. Guilherme foi quem fez o primeiro para o time pernambucano.

Com o empate, o Vitória foi a 26 pontos. Segue como 18º colocado, dois pontos atrás do Londrina, 16º e primeiro fora do Z4.

O rubro-negro tem a chance de escapar do Z4 na terça-feira (8), contra o Oeste, às 20h30. O duelo será no Barradão.

Primeiro gol saiu em jogada de Rodrigo Andrade e Van (Betto Jr. / CORREIO) Anselmo Ramon foi o autor do primeiro gol do Leão (Betto Jr. / CORREIO) Vitória dominou a etapa inicial e ameaçou no contra-ataque (Betto Jr. / CORREIO) Wesley fez o segundo gol do Vitória no início da etapa final (Betto Jr. / CORREIO) Segundo gol do Sport veio aos 47 minutos do segundo tempo (Betto Jr. / CORREIO) Vitória ampliou jejum na Série B para cinco partidas (Betto Jr. / CORREIO)

Bela atuação

O rubro-negro fez um primeiro tempo seguro, dos melhores da temporada. O sistema defensivo foi o destaque, neutralizando o Sport, que teve maior posse de bola, rodou ela pela intermediária do Vitória, mas não conseguiu criar sequer uma chance concreta.

No ataque, o Leão teve espaço para atacar, mas faltou aproximação entre as peças. Normalmente, um jogador chegava solitário à frente para finalizar a gol.

O Vitória começou a assustar aos oito minutos, quando Gedoz cobrou escanteio e Léo Gomes cabeceou raspando a trave. Aos 27, Wesley avançou pela direita e tocou para Lucas Cândido na entrada da área. O volante arriscou e Mailson espalmou.

O lado direito foi o mais explorado pelo Vitória. Quando houve aproximação naquele lado entre meia e lateral, saiu o gol. Aos 30, Rodrigo Andrade disparou por ali e tocou para Van, que entrava na área. Ele chutou, Mailson defendeu e, no rebote, Anselmo Ramon cabeceou: 1x0.

O jogo seguiu sem maiores emoções. O Sport continuou com a bola, trocando passes no campo de ataque, mas sem qualquer efetividade.

E decepção

O cenário de improdutividade do Sport continuou na etapa final. A equipe pernambucana teve total posse de bola nos primeiros 10 minutos de jogo, mas nada produziu.

O Vitória aproveitou. Aos sete, Van levantou a bola na área e Lucas Cândido cabeceou para fora. Aos 11, Thyere vacilou na saída de bola, Léo Gomes roubou e deixou Wesley cara a cara com o goleiro para ampliar: 2x0.

O gol despertou o Sport de maneira terrível. Aos 15, Guilherme recebeu de Hernane na direita, cortou para o meio e chutou no ângulo de Martín Rodríguez, que se esticou, mas não conseguiu alcançar a bola. 2x1.

Aos 19, Adryelson desviou de cabeça falta cobrada por Carmona na área. Martín Rodríguez fez grande defesa.

Já dá para entender que assim começou um momento de intensa pressão do Sport. O Vitória aceitou essa pressão e passou sufoco. Aos 31, Carmona quase fez o segundo ao chutar da entrada da área.

A tragédia veio aos 47. Carmona cobrou falta da esquerda, a bola passou por todos e foi direto para o gol. Resultado merecido para o valente Sport, terrível para o Leão.

Vitória 2x2 Sport - 26ª rodada da Série B 2019

Vitória: Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Leo Gomes, Rodrigo Andrade (Gabriel Bispo), Lucas Cândido e Felipe Gedoz (Dedé); Wesley e Anselmo Ramon (Jordy Caicedo). Técnico: Geninho

Sport: Mailson; Norberto (Elton), Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho (Pedro Carmona); Yan (Marcinho), Hernane e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira

Estádio: Arena Fonte Nova

Gols: Anselmo Ramon, aos 30 minutos do 1º tempo; Wesley, aos 11, Guilherme aos 15, e Pedro Carmona, aos 47 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Anselmo Ramon, Capa (Vitória); Charles, Norberto (Sport)

Público: 7.143 pagantes

Renda: R$ 88.350,00

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Frederico Soares (trio de Minas Gerais)