'Não estamos desesperados', diz goleiro Douglas sobre o G6

A derrota para o Ceará nos minutos finais do segundo tempo da partida em Pituaçu vai demorar para ser digerida pelo Bahia. O triunfo colocaria o tricolor na quinta colocação do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Mas apesar de saber que o time perdeu uma grande chance, o goleiro Douglas fez coro para que a equipe mantenha as suas convicções dentro do campeonato. Para ele, apesar dos resultados ruins nos últimos jogos em casa - o Bahia não vence há três jogos como mandante -, o Esquadrão não está "desesperado".



"Nossa convicção continua a mesma. Não vejo nenhum tipo de nervosismo a mais, que nosso time sinta isso. Acredito que a gente não conseguiu resultado ontem diante das circunstâncias difíceis que se apresentaram, diante da qualidade e fundamento da bola parada do adversário. Não vejo uma pressão a mais ou que nosso time tenha sentido essa cobrança a mais. A gente segue convicto e sabendo que mais importante do que entrar na 28ª rodada é entrar na 38ª rodada. Mais do que o G-6, a gente acredita muito em nosso desempenho. Se ficar pensando que tem que entrar no G6 sem desempenho, sem pontuação, isso não vai acontecer. A gente entende perfeitamente a vaia após o jogo. Entendo que foi a vaia pelo resultado. Se a gente pudesse, a gente também vaiava o resultado", afirmou o goleiro.

Apesar de ainda lamber as feridas da derrota, o Bahia vai ter que assimilar o resultado o mais rápido possível. Neste sábado (26), o tricolor tem um novo desafio, quando recebe o Internacional, às 19h, na Fonte Nova, em confronto direto pelo G6. O Inter é o sexto colocado, com 42 pontos, um a mais do que o Bahia. Para Douglas, o mais importante diante do colorado será manter a concentração para que o time não seja surpreendido e volte a tropeçar em casa.

"Brasileiro é decidido nos detalhes, que a situação da equipe adversária não condiz, muitas vezes, com o que ela vai apresentar na partida. Ontem a gente enfrentou uma equipe que estava na zona de rebaixamento e que nos apresentou mais dificuldade que uma equipe que estava no G-4. Devido a situações internas e externas, falo da mudança do estádio, ambiente, iluminação, a gente tem que saber que o Brasileiro tem essas mudanças, circunstâncias que nos trazem dificuldade. A gente tem que estar preparado para tudo isso. A gente já passou por essas lições. É sempre revisar tudo o que já sabe e manter concentração e empenho para as partidas", analisou Douglas.

Para a partida contra o Internacional, o técnico Roger Machado não vai poder contar com o meia-atacante Élber, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. O nome mais forte para ocupar a vaga é o de Marco Antônio. Além dele, Lucca e Arthur Caíke correm por fora.